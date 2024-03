Un cammino lento che collega Bergamo e Brescia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Conosciute per l’operosità del capitale umano che le ha rese celebri nel settore manifatturiero,possono vantare province di sconosciuta bellezza, capaci di superare un immaginario collettivo che le ha battezzate come simbolo del lavoro operaio e della produzione di massa. Protagoniste della drammatica emergenza pandemica, nel 2023 si sono unite nella volontà di crescere insieme, dando vita a una sola Capitale italiana della cultura. Di qui l’ispirazione per “La Via delle Sorelle”: unbidirezionale di centotrenta chilometri che si sviluppa principalmente in collina ele due città toccando più di trenta comuni, al contempo limitando il più possibile i terreni asfaltati. Pensato su sei tappe, il percorso è idealmente dedicato a chi ha una settimana libera da trascorrere in compagnia di ...