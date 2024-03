Ultimo saluto a Joe Barone | aperta la camera ardente al Viola Park per i fiorentini e gli sportivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Aprirà questa mattina allaper l’al direttore generaleJoe. Dalle 9 alle 21potranno porgere l’al manager della Fiorentina "nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi", come si legge in una nota che è stata diramata dalla società. Si prevede un afflusso particolarmente sostentuo e per questo la Fiorentina chiarisce quali siano le modalità di accesso al centro sportivo per rendere omaggio al direttore generale. L’ingresso pedonale sarà possibile da via Pian di Ripoli, il cancello principale di accesso al centro sportivo. Per ...