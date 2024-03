Ultimo posto alle ’finali’ È sfida Fibbiana-Rosselli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Servirà l’turno per emettere gli ultimi verdetti nella Serie A1 di calcio Uisp. Soprattutto per quanto riguarda la salvezza: nel girone A pareggiando 2-2 con il Piaggione Villanova la Scalese si è assicurata i play-out, mentre agli empolesi servirà non perdere nel prossimo scontro diretto con il fanalino di coda Corniola. Nell’altro raggruppamento il Montespertoli cala il tris nello scontro diretto col Cerreto Guidi, matematicamente retrocesso, grazie ai gol di Faggioli, Dahman e Tedesco ed esce dalla zona retrocessione, dove invece restano con un punto di distacco Balconevisi e Stabbia, dopo il pari a reti bianche nel confronto diretto. Nello stesso raggruppamento è ormaia due per l’nelle finali ’scudetto’ tra, che scherzi del calendario ...

Si chiude domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2024 dell’Italia di Gonzalo Quesada e gli azzurri scendono in campo a Cardiff contro il Galles. E per Garbisi e compagni la ... (oasport)

Ravello, sequestro di un’area adibita a deposito edile senza titoli autorizzativi - I carabinieri del nucleo Forestale hanno posto sotto sequestro un'area adibita a deposito edile situata a Ravello ...salerno.occhionotizie

Commissari tecnici. posto per 18 laureati - Indetto concorso commissari tecnici Polizia di Stato per reclutare 18 ingegneri in settori specifici. Domande entro l'8 aprile su sito ufficiale. È stato indetto il concorso commissari tecnici della ...lanazione

Cura e supporto non autosufficienti - Offerta di lavoro per un posto di Asa nel comune di Cantù con mansioni di assistenza a pazienti non autosufficienti. Requisiti e condizioni contrattuali dettagliati. Invio cv a [email protected] ...ilgiorno