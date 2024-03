Ultime Notizie Roma del 20-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a 30 anni dal agguato mortale che spezzò la vita Ilaria Alpi e miran hrovatin lo ricordo e presente come nei giorni drammatici in cui la terribile notizia da Mogadiscio più sul nostro paese erano giornalisti di valore alla ricerca in Somalia di verifiche riscontri su una pista che avrebbe potuto portare ne svelare in Traffic ignoti lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’anniversario della morte avvenuta il 20 marzo 1994 oggi è stato firmato un atto di guerra nei confronti della città di Bari il ministro piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a verificare un’ipotesi di scioglimento del Comune di Bari la telefonata del ministro al sindaco Antonio decaro arriva in ...