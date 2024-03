Ultime Notizie Roma del 20-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati trasporto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Ucraina e servizi segreti russi sostengono che Macron sarebbe pronto a l’invio di truppe il presidente francese sta preparando un contingente di 2000 uomini secondo Mosca Parigi smentisce parlando di disinformazione provocazioni responsabile intanto nella loro avanzata delle truppe di Mosca hanno conquistato un altro centro abitato nel donbass Ucraina quello di orlinska A marzo la Russia ha lanciato 900 bombe guidate rivela zendesk non aprirlo per la pace nel mondo da parte di Papa Francesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro a San Giuseppe ha detto raccomandiamo le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra santa la Palestina Israele che tanto soffrono l’orrore della guerra Poi il pontefice aggiunto non dimentichiamo mai la guerra ...