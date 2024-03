Ultime Notizie Roma del 20-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il pacchetto di aiuti statunitensi da 300 milioni di dollari annunciato all’inizio di marzo per un buon affare una tantum relativo ai fondi risparmiati da altri contratti lo ha detto il portavoce del Pentagono in generale fatto Rai Radio Free Europe il pacchetto di finanziamento è stato annunciato il 12 marzo e comprendeva un gran numero di proiettili di artiglieria e razzi per i lanciatori Imar c’ho avvenuto mentre le infarto in corso al congresso ha dato l’approvazione di ulteriori aiuti statunitensi l’Ucraina dall’autunno 2023 in 300 milioni di dollari rappresentano la prima Trance di aiuti statunitensi del dicembre 2023 ed è stato solo qualcosa che è stato in grado di trovare sulla base dei Risparmi derivanti dai contratti in già completati ha fermato Rider in vista ...