Ultime Notizie Roma del 20-03-2024 ore 08 | 10

(Di mercoledì 20 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la politica in primo piano il consiglio comunale di Bari a tre mesi dalle prossime elezioni rischia di essere sciolto per mafia Tutto dipenderà dall’esito del lavoro della commissione di accesso nominato dal prefetto di Bari Francesco Russo su input del Ministro dell’Interno piantedosi ti dovesse arrivare allo scioglimento la nomina di un commissario le elezioni Inghilterra Ebbero fino a 18 mesi è stato firmato un atto di guerra nei confronti della città di Bari ha commentato il sindaco Antonio decaro anticipando sui sociala presa dallo stesso ministro del Viminale di cell accesso ispettivo a Bari era necessario gli Stati dell’Unione Europea il Parlamento Europeo hanno concordato di limitare le importazioni agricole ucraine esenti da dazi doganali ...