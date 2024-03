Ue | opposizioni in ordine sparso in Senato su comunicazioni Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cinque risoluzioni separate presentate dalleparlamentari (Pd, M5S, AVS Azione e Italia viva) sulledella presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 20 e 21 marzo prossimi, testimoniano a modo loro del momento di maggiore allentamento dei legami unitari nel cosiddetto "campo largo". Un allentamento emerso anche nelle recenti vicende legate alle elezioni regionali attese in Basilicata e Piemonte. La politica internazionale, del resto, è uno dei terreni sui quali le distanze nell'ipotetica coalizione di centrosinistra sono tradizionalmente più marcate. A cominciare dalla guerra in Ucraina.Il Pd, ad esempio, da un lato chiede al Governo di "sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli ...