Ue | Meloni al Pd | “Voi ambigui sull’Ucraina | noi uniti” Poi zittisce De Luca junior video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti di scontro, anche spassosi, nella replica di Giorgiaalla Camera, in vista del Consiglio europeo di domani. “Su, ragazzi, per favore, vi vedo particolarmente nervosi…”. “Ragazzi? Come si permette, presidente, noi siamo onorevoli!”. La premier sorride, fa riferimento alla sua romanità ma l’opposizione è scatenata, livorosa. “Onorevoli, siamo onorevoli!”.ci riprova: “Va bene giovani onorevoli invece che ragazzi?”. Ma da sinistra non c’è voglia di scherzare. “Ho capito, non vi sto simpatica, onorevoli, andiamo avanti…”. Brusìo dell’aula, il clima è tragico ma non serio sui banchi dell’opposizione, con Pd e M5S divisi anche sulle critiche al governo e con i grillini ancora in fase di studio delle espressioni del viso di Giuseppe Conte che a tre giorni dal plebiscito di Putin in Russia non ha ancora aperto bocca per commentarlo, ...