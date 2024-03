Ue: Giglio Vigna (Lega), 'esercito europeo è Nato, no a velleità di Napoleone d'oltralpe' - Lo ha affermato il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...lanuovasardegna

Agricoltura, un progetto per l'Isola del Giglio - "Un progetto per l'agricoltura all'Isola del Giglio". E' quello che è stato presentato nella Sala de I Lombi e che ha coinvolto l'amministrazione comunale, con l'assessore agricoltura Walter Rossi, la ...giglionews

Agricoltura, presentato il progetto per l’Isola del Giglio: “Settore in forte crescita” - Isola del Giglio (Grosseto). Un progetto per l’agricoltura all ... che partiranno già dal 17 e 18 marzo con la degustazione in Vigna al tramonto e per il centro storico del castello, dedicato a ...grossetonotizie