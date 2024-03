Ue | al Quirinale colazione Mattarella con Meloni e ministri prima di Consiglio europeo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, in vista del prossimodi Bruxelles, ha ricevuto oggi al, nel corso della tradizionaledi lavoro, il presidente del, Giorgia, il vicepresidente dele ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e idell'Interno, Matteo Piantedosi, della Difesa, Guido Crosetto, dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e i sottosegretari alla ...