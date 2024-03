Udinese | l'ombra di Grosso sulla panchina di Cioffi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'conferma il tecnico Gabrieleindopo l'ultima sconfitta in casa per 2-0 contro il Torino. A 9 giornate dalla...

Napoli chiude le porte a Perez : De Laurentiis cambia rotta. Udinese furiosa: le ultime notizie sul mercato. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Gli ultimi giorni di mercato sono sempre i più frenetici e, per il ... (napolipiu)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 29esima giornata di Serie A Udinese - Torino : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live Al Bluenergy Stadium, Udiense e Torino si affrontano ... (calcionews24)

Joe Barone è morto, la Fiorentina in lutto: “Non sarà mai dimenticato”. Da New York alla Viola – Chi era - Nel 2019 il grande ritorno in Italia: Commisso decide di lanciarsi nell’avventura Fiorentina e Barone diventa il suo uomo ombra nella società, assumendo la carica di direttore generale. Da dg Barone ...ilfattoquotidiano

Mercato Udinese | Okoye libera Silvestri: in estate il portiere partirà - Un girone dopo è ancora Okoye il portiere titolare dei friulani. l'ex verona è ai saluti e pare sempre più probabile una sua cessione ...mondoudinese

Udinese – Il Bruseschi si svuota, ecco tutti i convocati con le nazionali - Lorenzo Lucca è senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello di queste convocazioni ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato ...mondoudinese