Udienza generale | 20 marzo Papa Francesco | cosa significa essere prudente

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tantissimi sempre i fedeli arrivati in Piazza San Pietro per l’settimanale con. Anche per questo mercoledì, il Pontefice ha preferito non leggere la sua catechesi, ma l’ha affidata a padre Pierluigi Giroli. Puntuale come sempre, con l’arrivo inmobile, accolto dal saluto di tutti coloro che erano presenti in Piazza.ha ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco si è recato all’ospedale Gemelli di Roma, in tarda mattinata, per una visita di controllo, al termine del l’udienza generale che si è svolta nell’Aula Paolo VI. Bergoglio è uscito in ... (tpi)

Papa Francesco, bisogna trattare per la fine della guerra in Ucraina e Gaza. Poi indica al mondo di riscoprire la virtù della prudenza - Riflette sulla prudenza, invitando a riscoprire questa virtù preziosa «in un mondo dominato dall'apparire, dai pensieri superficiali, dalla banalità sia del bene ...ilmessaggero

Il Papa: 'In guerra fare ogni sforzo per negoziare' - la guerra sempre è una sconfitta, non si può andare avanti in guerra, dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. Preghiamo per questo". Lo ha detto papa ...ansa

Concorsopoli, i pm: «Le pressioni arrivano dall'alto». Tutte le accuse sui concorsi Infermieri, Geriatria e Anestesia - PERUGIA -«Facciamo salti mortali... Le pressioni arrivano dall'alto». Le intercettazioni della guardia di finanza negli uffici dell'ospedale di Perugia, altre cinque lunghe ore ...ilmessaggero