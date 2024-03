Ucraina | Schlein a Meloni | ' Pd sempre coerente al di là delle sue fake news' **

Meloni al Pd: “Calma ragazzi, vi vedo nervosi”. Schlein e Conte assenti in Aula - Giorgia Meloni fa la sua replica nell'Aula della Camera, ma Elly Schlein e Giuseppe Conte non ci sono ... dem quando li accusa di essersi astenuti sull'invio delle armi all'Ucraina. «Ma cosa dici», ...ilsecoloxix

Sondaggi elezioni Europee 2024, trend partiti: Meloni al 27%, Pd insegue al 19. Salvini crolla, Renzi e Calenda sotto il 4% - Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 27% dei consensi, superando di ben otto punti percentuali il PD di Schlein, che si attesta al 19% ...ilriformista

Ucraina: Fornaro a Meloni, 'Pd non si è mai astenuto sull'invio di armi' - Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Dal 24 febbraio del 2022 il gruppo del Pd in tutte le risoluzioni e in tutti gli atti non si è mai astenuto sull'invio di armi, questo va detto. Non si può negare la realtà ...affaritaliani