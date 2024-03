Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Mosca | «Raid ucraino su un’industria nella regione di Kursk» Usa | «Dalla Corea del Nord 10 mila container di munizioni ai russi»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Leindi mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea»

(Adnkronos) – “La Francia si prepara a manda re 2000 soldati in Ucraina”. Dalla Russia arriva la notizia che Parigi smentisce immediatamente, in un botta e risposta che contribuisce ad alzare ... (ildenaro)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Contro i missili e i droni russi abbiamo bisogno di più ... (corriere)

Putin: «Pronti a rispondere agli attacchi di Kiev». Bombardamento ucraino sulla città russa di Kursk - Per Kuleba «il modo più efficace per evitare che i Paesi dell'Europa centrale si trovino a combattere i russi sul proprio territorio è aiutarci a battere Mosca in Ucraina. È un mero calcolo matematico ...ilmessaggero

Ucraina: Magi (+Eu), 'con Salvini governo sembra orchestra ubriaca' - Roma, 20 mar (Adnkronos) - Sul sostegno all’Ucraina e sulla condanna di Putin per l’omicidio ... ha prima invocato l’intervento della magistratura russa per accertare le cause della morte di Navalnyj ...lagazzettadelmezzogiorno

Giorgia Meloni conferma che l’Italia non ripristinerà i fondi a UNRWA: “Non c’è chiarezza sull’utilizzo” - A partire dall’Ucraina, su cui ribadisce che “è la Russia a non volere la pace” e che il lavoro che sta facendo l’Italia è “per creare le condizioni per arrivare a un tavolo di trattativa”, che abbia ...fanpage