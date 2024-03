"Ucraina povera e corrotta e Russia accogliente", nuovi casi nei libri pro Putin - Ucraina povera e corrotta, Russia accogliente e inclusiva. Altri libri, altra distorsione. L'AdnKronos ha discusso con Maryana Trofymova, una delle attiviste che ha sollevato il caso, dei volumi ...adnkronos

Premio ‘Film Impresa’ alla seconda edizione, Salvatores presidente giuria - (Adnkronos) – La prima edizione dello scorso anno era ‘sperimentale’, stando alle intenzioni degli organizzatori. Ma evidentemente l’esperimento ha avuto successo, visto l’annuncio di una seconda ...sardegnareporter

Putin trionfa e sfodera la propaganda guerriera: questo plebiscito è un sì all’offensiva in Ucraina - Quando, piuttosto tronfio, si è presentato verso mezzanotte, cinque ore dopo la chiusura dei seggi, in tv e poi in conferenza stampa, ha subito sfoderato gli artigli dell’aquila bicefala russa ...ilfattoquotidiano