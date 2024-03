Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Io non ho due facce quando sto all' opposizione e al governo. Prendo decisioni che considero giuste: le ho portate avanti dall' opposizione e continuo a farlo anche dalla ... (liberoquotidiano)

Ucraina: Meloni, 'mio sostegno anche da opposizione, non ho 2 facce' - Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Io non ho due facce quando sto all'opposizione e al governo. Prendo decisioni che considero giuste: le ho portate avanti dall'opposizione e continuo a farlo anche dalla ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina: Meloni, 'Italia rispetta impegni grazie a noi, con opposizione al governo non so' - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Penso che non sia oggettivamente sostenibile la tesi per la quale la posizione del Governo italiano al cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina.lanuovasardegna

Giorgia Meloni conferma che l’Italia non ripristinerà i fondi a UNRWA: “Non c’è chiarezza sull’utilizzo” - Giorgia Meloni si è recata nell’aula della Camera per assistere ... soffermandosi in particolare sulla politica estera. A partire dall’Ucraina, su cui ribadisce che “è la Russia a non volere la pace” ...fanpage