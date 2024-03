Ucraina | Kiev | ‘433 090 soldati russi morti da inizio guerra’

Kiev , 20 mar. (Adnkronos) - La russi a ha perso 433.090 soldati in Ucraina dall' inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (liberoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Meloni : «Condanniamo le elezioni farsa russe». Fonti della Lega: piena sintonia ... (corriere)

La Francia si prepara ad entrare in guerra in Ucraina. È questo in sostanza quanto rivelano gli 007 di Mosca, secondo i quali Macron potrebbero presto dare adito alle sue affermazioni ed essere ... (ilgiornaleditalia)