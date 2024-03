Ucraina | il senatore Menia di FdI deride Macron | C' è chi si presenta femmineo e mostra muscoli a Kiev” - VIDEO

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "La pace non si fa alzando la bandiera bianca anche se lo dice un Papa, io ricordo un altro Papa invece che diceva la patria si difende in tutti i modi e anche imbracciando i fucili. Questo è un santo, papa Giovanni Paolo II, e lo diceva per la sua Polonia". Lo ha detto in Aula ilRoberto M

Ucraina, Meloni condanna elezioni farsa Putin e gela Macron: "No invio truppe" - La premier: "Il sacrificio di Navalny non verrà dimenticato". L'assenza di Salvini diventa un caso: "Impegni al Mit" ...adnkronos

Luciano Spalletti: le cinque nuove regole per la Nazionale italiana - Il c.t. chiede ai suoi giocatori sacrificio dentro e fuori dal campo. Ha regalato a ciascuno un libro sugli All Blacks, non vuole look eccessivi, e di notte niente play station. Limite anche sui socia ...corriere

Travaglio a La7: “Meloni al Senato Un comiziaccio da 4 soldi, io mi vergognerei se come lei fossi reduce dalla missione da Al-Sisi” - Ma cosa sta funzionando tutto bene Gli analisti più ottimisti danno 3 o 4 mesi all’Ucraina prima del tracollo finale. A Gaza c’è una carneficina in corso in cui l’Europa non esiste, così come non ...ilfattoquotidiano