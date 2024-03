Ucraina | bombe sul territorio russo e attacchi al confine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una persona è morta e due sono rimaste ferite nel bombardamento ucraino sulla città russa di Belgorod. Lo ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Vyacheslav Gladkov. Lo riporta Ria Novosti. «Secondo le informazioni preliminari, una persona è stata uccisa, l'uomo era nella propria auto quando dei frammenti di missili hanno colpito il veicolo. L'uomo è morto sul posto per le ferite ricevute prima dell'arrivo dei soccorsi», ha scritto il capo della regione. Nella zona colpita dai bombardamenti, ha spiegato il governatore, ci sono due asili e una scuola fortunatamente vuote durante gli. Intanto le forze russe hanno attaccato l'oblast di Sumy 30 volte in 90 raid separati durante la giornata di ieri, uccidendo una persona. Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale, precisando che l'uomo è stato ucciso in seguito ad ...