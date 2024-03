Ucraina | attacco russo a Sumy | morto un civile

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Kiev, 20 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno attaccato l'oblast di30 volte in 90 raid separati durante la giornata di ieri, uccidendo una persona. Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale, precisando che l'uomo è stato ucciso in seguito ad attacchi aerei nella comunità di Bilopillia. La Russia ha preso di mira altre sei comunità nell'oblast di, tra cui Khotin, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Seredyna-Buda, Svesa e Znob-Novhorodske. I residenti delle sette comunità hanno dovuto affrontare attacchi di mortai, elicotteri, artiglieria, carri armati, droni e lanciagranate. Sono state lanciate anche mine dai droni su Znob-Novhorodske.

