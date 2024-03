Uccisi col fentanyl per l’eredità | coppia inglese milionaria tradita dal “caro amico”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Londra, 20 marzo 2024 –con ilper: una drammatica storia da film, che è diventata realtà nell’Essex, in Inghilterra. Le vittime della tragedia sono i coniugi Stephen el Baxter, di 61 e 64 anni rispettivamente, imprenditori milionari e proprietari di un’azienda produttrice di tappetini da bagno. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione di West Mersea il 9 aprile 2023. Oggi, il 34enne Luke D’Wit è stato giudicato colpevole all’unanimità da parte di una giuria della Chelmsford Crown Court. La sentenza sarà comunicata prossimamente. Secondo quanto pubblicato nel report della polizia dell'Essex, la vicenda ha inizio addirittura nel 2014, quando i Baxter si sono rivolti a D’Wit – di professione informatico, conosciuto tramite amicizie comuni – per realizzare il sito web della loro ...

