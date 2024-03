Uccise “per gioco” con un colpo di fucile | arrestato il killer di Francesca Compagnone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Napoli, 20 marzo- Un 25enne agli arresti domiciliari in seguito alla morte di, deceduta per undisparato durante un tragico. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua (Caserta) hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di C.V., di origini moldave e residente a Riardo, ritenuto responsabile di omicidio aggravato avvenuto il 27 ottobre 2022 a Riardo. In quella circostanza, la 28enne vittima all’interno della propria abitazione venne colpita mortalmente al volto da un proiettile esploso dalimbracciato dal 25enne. Il destinatario del provvedimento è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione ...