Uccise l’amica con un colpo di fucile nel Casertano | 25enne torna agli arresti domiciliari

Rimini, incendio a Sant’Agata Feltria: in fiamme una roulotte, morto un 73enne - Una roulotte ha preso fuoco e un uomo che viveva al suo interno è stato trovato morto carbonizzato. Non è ancora chiaro cosa abbia generato l’incendio ma saranno svolte nelle prossime ore le indagini.tag24

Francesca Compagnone uccisa con un colpo di fucile: il 25enne che sparò «per gioco» torna ai domiciliari - Ciprian Vikal torna ai domiciliari. Il 25enne che il 27 ottobre del 2022 sparò e Uccise Francesca Compagnone a Riardo, nel Casertano, è stato arrestato per ...leggo

'Recinzioni poco efficaci': gli utenti dell'area per cani di via Mont Emilius chiedono più sicurezza - La stessa rete metallica è utilizzata inoltre per separare l'area di sgambamento dagli argini del Buthier che scorre alcuni metri più in basso. Anche in questo caso i cani potrebbero infilarsi sotto ...aostaoggi