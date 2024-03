Uccise la compagna con un colpo di fucile domiciliari per un 25enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito agli arrestiilCiprian Vikal di origini moldave, accusato di aver ucciso la 28enne Francesca Compagnone a Riardo, nel Casertano, il 27 ottobre del 2022. Sono stati i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ad arrestare Vikal per omicidio doloso aggravato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare dei, emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli (12° Sezione). La Compagnone fu uccisa all’interno della sua abitazione da undiesploso dal, che la colpì al volto. Subito dopo il fatto il giovane fu arrestato dai carabinieri e poi posto aima venne in ...