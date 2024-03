Tuttosport – Fiducia in Allegri | obiettivo posto Champions e finale Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

E' l'Allianz Stadium il palcoscenico della prima edizione dello Juventus Business Forum: un evento in cui la Juventus accende ancora una volta i riflettori sui suoi stakeholders, in questo caso le aziende. Un momento importante di networking, al quale ha partecipato lo Chief Executive Officer del club bianconero, Maurizio Scanavino. Il dirigente della Juventus ha presentato e introdotto la giornata di confronto per poi finire sul lato sportivo con undi stagione tutto da vivere. Le parole di Scanavino "Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i nostri tifosi: abbiamo avuto 15 sold-out su 17 partite, per una percentuale del 95% di posti occupati. – ha esordito Scanavino – A loro dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi ...