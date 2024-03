Tutela del territorio e socialità Il nuovo progetto “Save” fa sbocciare l’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Contrastare l’abbandono dele favorire l’inserimento lavorativo. Ilsperimenta la produzione di sidro e birra al lampone con prodotti a chilometro zero. Con Sol.Co. Sondrio come capofila delsi è sviluppato dallo scorso anno con una sperimentazione di nuovi prodotti. La cooperativa sociale agricola Il Gabbiano, cooperativa sociale Elianto - Pintalpina Birrificio Artigianale Sociale e la Cooperativa So.la.re.s stanno lavorando alla produzione di nuove bevande, il sidro e la birra al lampone con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dele favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Cooperativa Solares coltiva nella nuova serra-tunnel i frutti utilizzati poi per aromatizzare la birra. In parallelo il birrificio ...