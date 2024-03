Tulipani | lacrime e bandiere a mezz’asta Fiorentina | il lungo addio del popolo viola a Joe Barone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 –bianchi ee un fiume di tifosi che scorre ininterrotto fin dalle prime ore del mattino. Il feretro di Joe, arrivato nella tarda serata di martedì, giace in un angolo delPark, tra la mensa e la cappella, in un luogo che il direttore generale dellaha curato e seguito in ogni fase della sua realizzazione. Non c’è centimetro all’interno del centro sportivo che non sia passato al vaglio del manager. Perché Joeera sostanzialmente un uomo abituato a prendere decisioni. Carattere forte da uomo del Sud, pragmatismo tipico di chi si è fatto le ossa in America, dove i sogni diventano realtà e dove può capitare di incontrare persone come Rocco Commisso. Che il ...