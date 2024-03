Tudor alla Lazio, ecco i primi obiettivi sul mercato: c'è un ex Milan. Felipe Anderson destinato alla Juventus - Igor Tudor in panchina al posto di Maurizio Sarri è solo la prima mossa del presidente Claudio Lotito per rivoluzionare la Lazio sul mercato. In vista della prossima.calciomercato

Lazio, bonus Champions per Tudor: i dettagli del contratto - Deve vincere il maggior numero di incontri, lavorando sodo e cercando di avvicinarsi più possibile alla zona Champions. È quella al momento la "luna biancoceleste", quell'obiettivo che la squadra di ...corrieredellosport

Pagina 2 | Lazio, bonus Champions per Tudor: i dettagli del contratto - Un ritardo di otto punti da recuperare nelle restanti nove gare. La strada è in salita ma c’è voglia di provarci fino in fondo ...corrieredellosport