Trump contro il principe Harry | “Va espulso se ha fatto uso di droghe”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per il Tycoon, al duca di Sussex non dovrebbe essere concesso un trattamento preferenziale Se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga, aldovrebbe essere ritirato il visto per restare negli Stati Uniti. Lo ha detto Donaldin un'intervista a GbNews rilasciata al politico populista e leader della Brexit Nigel