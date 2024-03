(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – Se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga, aldovrebbe essere ritirato il visto per restare negli Stati Uniti. Lo ha detto Donaldin un'intervista a GbNews rilasciata al politico populista e leader della Brexit Nigel Farage, aggiungendo che al duca di Sussex non dovrebbe essere concesso un

Pubblicato il 20 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga, al principe Harry dovrebbe essere ritirato il visto per restare negli Stati Uniti. Lo ha detto ... (dayitalianews)

Trump contro il principe Harry: "Va espulso se ha fatto uso di droghe" - (Adnkronos) - Se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga, al principe Harry dovrebbe essere ritirato il visto per restare negli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Gb ...msn

Maggioranze che non ci sono (ancora) - Donald Trump fa una mezza rettifica sulla Nato ... Vale anche per le operazioni contro le navi. Può essere stato un «lancio» migliore rispetto ad altri oppure il sistema antiaereo non ha funzionato ...corriere

Usa, la Corte d'Appello congela la legge del Texas contro l'immigrazione dopo l'ok della Corte Suprema - La Corte d’Appello federale ha congelato la controversa legge sull’immigrazione del Texas, una delle più severe sul tema emanate da uno stato americano in tempi moderni.ilmessaggero