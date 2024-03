Truffa nel Salento “Tua figlia ha ordinato un pacco” e si fa consegnare da un’anziana soldi e gioielli | arrestato 19enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Dopo quelle delle settimane e dei mesi scorsi ancora unanel. Lo scorso sabato 16 marzo, a Lecce, la Squadra Mobile del capoluogo salentino ha tratto in arresto un incensurato di 19 anni, ritenuto responsabile del reato diai danni di una persona anziana. In particolare, la vittima, descrivendo le fasi della, ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da parte di un individuo che, qualificandosi come direttore di un ufficio postale, ha affermato che laavevaunper l’importo di 3.200 euro, e che, se non avesse pagato quanto dovuto, sarebbero scattate le denunce. Al contempo l’uomo ha preannunciato che a breve sarebbe arrivato un suo incaricato per ritirare il denaro, cosa che è avvenuta ...