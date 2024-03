Triathlon Cus parte col botto a Imola e Forlì Angelini trionfa nella sua categoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La stagione agonistica 2024 si apre nel migliore dei modi per gli atleti del Cus Ferraraimpegnati nelle gare regionali e nazionali di Duathlon, disciplina che prevede una prima frazione podistica di 5km, una di ciclismo lunga 20km, ed un’ulteriore porzione di corsa di 2,5km. Nel Duathlon Sprint “Città di”, gara valida per il campionato regionale, l’atleta cussino Danielepropriagrazie ad una strepitosa prima frazione di corsa, tagliando il traguardo con il tempo ufficiale di 1h 0’32”, tempo che oltre al primo gradino del podio diS4, gli consegna anche il titolo di vice campione regionale assoluto. Alessio Balboni, altro atleta giallonero impegnato nel capoluogo romagnolo, non è da meno e all’esordio ...