Trentesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Bologna non si rialza | terzo ko con lo Zalgiris

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nulla da fare per le V nere che, nella, subisce la terza sconfitta consecutiva per mano dello(96-81). Dopo un buon primo tempo,non si ripete, venendo così travolti dai lituani, trascinati da Evans e Summer. Adesso la squadra di Banchi rischia di non accedere ai playoff-VIRTUS96-81 Tredicesima sconfitta continentale per i felsinei che comunque erano partiti bene facendo valere la fisicità di Dobric e Shenghelia. I padroni di casa, però, rispondono bene, riuscendo a chiudere il primo ...

Torna oggi in campo la Serie B per le partite della 30esima giornata della stagione 2023/2024. In questo turno si giocheranno tra l’anticipo del venerdì e il posticipo di domenica pomeriggio. ... (superguidatv)

Una tornata che si giocherà in turno infrasettimanale sfruttando, contestualmente, lo stop dell’EuroCup basket giunta già alla disputa delle sue semifinali che andranno in scena dalla prossima ... (metropolitanmagazine)

Monaco-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: dove vederla, programma, streaming - I biancorossi scendono in campo oggi mercoledì 20 marzo alla Salle Gaston Medecin di Montecarlo – inizio del match alle ore 19.00 – contro i francesi del Monaco nel match valido per la Trentesima ...oasport

LIVE Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: i meneghini giocano per l’onore - Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra AS Monaco e Olimpia Milano, valida per la Trentesima giornata dell’Eurolega di basket, con palla a due alle ...oasport

Bologna-Salernitana, già 25mila presenze certe - Sarà una Pasquetta da quasi tutto esaurito al Dall'Ara.tuttobolognaweb