Trenta anni fa l' omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | Mattarella | Non arrendersi nella ricerca della verità

AGI - "A trent' anni dall'agguato mortale che spezzò le vite di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin , il loro ricordo è presente come nei giorni drammatici in cui la terribile notizia da Mogadiscio piombò ... (agi)

I film di guerra sono uno dei generi più classici del cinema, nonché, per le cose su cui ci spingono a riflettere, per quelle che ci ricordano e rispetto alle quali ci ammoniscono, nonché per i ... (gqitalia)