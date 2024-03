(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Un trasporto pubblico più efficiente e più green.il, mentre sono in arrivo 1.500 nuovi bus. E’ la rivoluzione verde sulla mobilità dellache aumenta gli investimenti per, bus e ciclabili, promuovendo il traffico merci su ferrovia e migliorando la rete di strade e autostrade. Il punto su dieci anni di mobilità è stato fatto oggi nel corso del convegno “Muoversi in”, che si è svolto inalla presenza, tra gli altri, del presidente, Stefano Bonaccini, e dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Andrea Corsini, con la partecipazione (in ...

Sperimentazione per 30 capitreno, lo strumento pensato per la sicurezza di viaggiatori e personale . La cam sarà sempre accesa, ma non in modalità di registrazione: il lavoratore deciderà se e quando ... (sbircialanotizia)

Trenitalia introduce una novità: una telecamera indossata dai capitreno per migliorare le condizioni di sicurezza e ordine sia dei viaggiatori che dei conducenti. Il progetto parte dall’Emilia ... (ildifforme)

“ parte dall’Emilia Romagna la sperimentazione delle bodycam per i capitreno di Trenitalia , l’ultimo strumento in ordine di tempo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale sui convogli. Trenta ... (ildenaro)

Treni in Emilia Romagna, la Regione: “Entro il 2025 saranno a emissioni zero” - Il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Andrea Corsini hanno presentato il bilancio di 10 anni per una mobilità improntata alla sostenibilità e ai mezzi green. In arrivo anche oltre 1.400 nuovi ...ilrestodelcarlino

Verso il raddoppio della Parma-Fornovo. Entro il 2025 tutte le linee ferroviarie regionali a zero emissioni - Bologna – L’Emilia-Romagna corre a ritmo sempre più spedito, aumentando gli investimenti Treni, bus e ciclabili, promuovendo il traffico merci su ferrovia e migliorando la rete di strade e autostrade.gazzettadiparma

In Friuli Venezia Giulia i Treni più vecchi del Nord Italia. L'età media è di almeno 18 anni - PORDENONE/UDINE - La Regione in questo senso sta investendo. I due Treni “Blues” ibridi che per ora circolano sulla nostra rete sono la testimonianza di un programma che ...ilgazzettino