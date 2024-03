Treni | circolazione regolare nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anche per il prossimo, il 23 e il 24 marzo, sono garantite le corse deida e per la Vallata. A comunicarlo sono Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) etalia, che a fronte del disagio causato dalla frana sulla Sr 325, hanno deciso, anche per il prossimo weekend di sospendere i lavori programmati sulla Direttissima e di mantenere l’orario consueto del. In aggiunta, ci saranno, come è già avvenuto nelle scorse settimane, corse straordinarie con cadenza ogni due ore. Sabato 23 marzo saranno previsti i seguentistraordinari: da Prato, Stazione Centrale, a Vernio con fermata a Vaiano, alle 11.10, alle 13.10, alle 15.10, alle 17.10 e alle 19.10; da Vernio per Prato, con fermata a Vaiano, alle 12.10, alle 14.10, alle 16.10 e, alle ...