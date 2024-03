Trasporti | Tommasetti | “Linea storica Salerno-Napoli | lavori al palo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora nessun intervento per il ripristino sullaferroviaria”. Un’amara constatazione, quella di Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega. Non emergono notizie rassicuranti dall’incontro tra il presidente della commissione regionale, Luca Cascone, i rappresentanti di Trenitalia, Rfi e il comitato pendolari. Al centro del dibattito iper rimuovere i massi crollati sulla ferrovia a Vietri sul Mare lo scorso 20 gennaio. “Il timore è che il ripristino delladiventi una lunga agonia per i– afferma– I viaggiatori sono giustamente preoccupati per la mancanza di ...