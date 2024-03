Tragedia | Per la Morte di Bufo Indagati in 3 La Catena non doveva esserci?

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Teramo - Un'inchiesta per omicidio colposo è stata avviata in seguito alladi Damiano, 25 anni, avvenuta in un incidente di motocross su un terreno privato a Bisenti. Gli eredi del terreno, dove è stata collocata lacontro cui il giovane è andato a sbattere, sono ora sotto indagine. L'autopsia ha rivelato traumi irreversibili e la recisione delle arterie del collo, confermando la gravità dell'accaduto. Secondo le prime indagini dei carabinieri, la, posizionata tra due alberi, era stata installata tempo fa dal precedente proprietario del terreno, oggi deceduto. Si suppone che fosse stata collocata per sostituire una vecchia sbarra che delimitava l'accesso al sentiero su un'area privata, conducendo a una vecchia casa colonica. I funerali del giovanesi terranno domani alle ...

