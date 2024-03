Traffico Roma del 20-03-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LuceverdeBuonasera e ben Trovati al momento abbiamo code per incidentesulle due carreggiate del raccordo anulare nello specifico code a tratti tra laFiumicino e la Napoli in carreggiata esterna è tra la cassa e la Salaria e poi tra Nomentana e La Rustica in carreggiata internamolto intenso Anche sulla tangenziale con rallentamenti e code a tratti da San Giovanni a Viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico in carreggiata opposta altre code tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code poi sul tratto Urbano della A24 in uscita datra Portonaccio e l’uscita Togliatti è sempre in uscita dalla città troviamo code sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo altre code nelle due direzioni per lavori sulla via Salaria all’altezza di ...