Traffico Roma del 20-03-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 20 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per incidente sulla carreggiata interna raccordo anulare tra la Nomentana e La Rustica Si procede a rilento anche tre all’ospedale Sant’Andrea e la Salaria code Atlantic che ritroviamo anche sulla carreggiata esterna tra la Cina e laNapoli pere lavori intanto proseguono i lavori in via Salaria chiusa all’altezza di via Panama e poi tra Viale di Villa Grazioli e via Rubicone in direzione centro città ti anticipo che domani mattina dalle 830 alle 13 è prevista una manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino fino a raggiungere l’area del Circo Massimo prevista e devi e limitazioni di percorso per numerose linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità