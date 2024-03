Traffico Roma del 20-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati sul Raccordo Anulare troviamo code a tratti per un precedente incidente perintenso in carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e svincolo per l’appia a seguire code perall’altezza della Lavagnina altre Code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria la lentamente code anche in tangenziale est e tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria rallentamenti che ritroviamo anche in via della Pineta Sacchetti pere lavori all’altezza dell’ospedale Gemelli di città infine segnaliamo code per incidente sulla A1Napoli tra Valmontone e lo svincolo per San Cesareo direzione Firenze bene da Massimo pesche tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli queste ed altre notizie Vi ricordo che potete ...