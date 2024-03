Traffico Roma del 20-03-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 20 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàtra via Guido via Cesano borgo ad Acilia chiusa alvia Leonardi tra via della salvia e via vermena Chiusa via delle Robinie l’estratto via degli Ontani e Viale Togliatti oggi pomeriggio manifestazione in piazza Santi Apostoli divieti di sosta e domani mattina a corteo in centro da piazza dell’esquilino ha l’area del Circo Massimo fino alle 13:18 linee del trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per Traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Pontina è ancora per incidente ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico in coda sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per lavori dalla via del mare e la Laurentina rallentamenti e corre sulla ... (romadailynews)

Ultima domenica ecologica della stagione a Roma . Nel weekend sarà riproposto il Blocco del traffico per contenere le emissioni inquinanti in città: si ferma la gran parte dei veicoli in determinati ... (ilcorrieredellacitta)

Mobilità, lo studio Enea: tecnologie AI per monitorare flussi pedonali - (Teleborsa) - Migliorare la sicurezza e la vivibilità nelle città con l’impiego dell’intelligenza artificiale per monitorare i flussi pedonali in aree affollate. È l’obiettivo dello studio che ENEA ha ...finanza.repubblica

Blocco Traffico a Roma: il 24 marzo stop alle auto in fascia verde. Gli orari e tutte le informazioni - veicoli utilizzati dai controllori del Traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto ... veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di ...romatoday