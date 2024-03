Traffico Roma del 20-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare perintenso tra laFiumicino e la Pontina è ancora per incidente con le via Cristoforo Colombo all’altezza di viale dell’Umanesimo in direzione Ostia sulla tangenziale est e brevi rallentamenti all’altezza dell’uscita di via Salaria in direzione Stadio Olimpico intenso è rallentato ilsu via della Pineta Sacchetti a Largo Agostino Gemelli altri file su via di Torrevecchia 3 a via della Valle dei Fontanili e via Campo Ligure per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it a Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...