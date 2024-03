Traffico Roma del 20-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di Boccea in via Pineta Sacchetti viabilità all’ente in via Aureliaintenso per un incidente in via di Tor di Quinto rallentamenti sulla Collatinaintenso sulla Appia in direzione centro a Monteverderallentato in via Ramazzini rallentamenti sul viadotto della Magliana e sulla Pontina per un intervento di potatura Viale Tiziano è chiusa da viale della XVII Olimpiade a Piazza Cardinal Consalvi per il cedimento del manto stradale in via delle Robinie chiusura della strada in Piazza Santi Apostoli fino alle 13 manifestazione divieto di sosta In collaborazione con Luce Verde infomobilità