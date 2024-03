Traffico Roma del 20-03-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati in studio Stefano Baiocchi resta critica la situazione sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto nel quadrante Sud lungo la carreggiata esterna e bene permangono incolonnamenti per diversi chilometri a partire dalla Aurelia sino alla Laurentina ripercussioni e incolonnamenti per chi dalla Pontina deve entrare sul raccordo code dall’euro per chi viaggia verso Latina e da Castel di Decima perché è diretto versosituazione analoga sulla Laurentina che in questo caso con le code nelle due direzioni a ridosso del raccordo anulare n’è ancora a proposito del raccordo abbiamo incolonnamenti perintenso in carreggiata interna dall’uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria è ancora dal bivio con laFirenze sino alla Tiburtina ancora in interna ...