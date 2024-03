Traffico Roma del 20-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione questa mattina per lavori di potatura rimarrà chiusa a Viale Tiziano tra Viale XXVII Olimpiade e Piazza Cardinal Consalvi previste modifiche di percorso per le linee due bus e 53 oggi aSono in programma due mani azioni in Piazza Santi Apostoli la prima dalle 10 alle 13 e la seconda dalle 14:30 alle 17 proseguono i lavori su via Salaria con chiusura l’altezza di via Panama cia via di Villa jolie in via Rubicone in direzione centro città In collaborazione con Luce Verde infomobilità