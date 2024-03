Traffico Roma del 20-03-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione concessionato ilin entratalungo il tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est file proprio sulla tangenziale adesso perintenso tra Ponte delle Valli ai campi sportivi in direzione stadio e tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni intenso è rallentato ilsul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra casa e Anagnina trafficata la via Flaminia è la via Salaria con code rispettivamente dal raccordo a via due ponti e da Villa Spada all’imbocco con la tangenziale est Come di consueto in queste ore del mattino o altri disagi sono segnalati sulle vie consolari in accesso alla capitale auto in fila infine sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del ...