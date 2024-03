Tradimento e rissa Manfuso sgancia la bomba sulla rottura Ferragni-Fedez

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saradà una sua chiave di letturatra Chiara. L'opinionista televisiva è ospite della puntata del 20 marzo di Pomeriggio5, programma di Canale5 condotto da Myrta Merlino, e inserisce un nuovo presunto scenario sull'addio: “Non dimentichiamo che qualche settimana fa laaveva risposto ad un utente che le chiedeva come mai non tornasse con‘non dipende da me'. Quindi una delle ipotesi che sono sul tavolo è undella, lui che esce di casa. Questa persona potrebbe essere, chissà, è un'ipotesi, Naska, e da lì anche il litigio. Io uso sempre il condizionale”. A cosa si riferisce? A parlare di un alterco trae Naska ...

Segue la moglie in un parcheggio e la sorprende in auto con il collega poliziotto: filma il Tradimento e scoppia la rissa tra gli agenti - Ci troviamo in Inghilterra, nella contea di Merseyside, dove un ex agente della polizia ha aggredito il suo ispettore dopo che, quest'utlimo, lo ha sorpreso a letto con la ...leggo

Endless Love anticipazioni domani 21 marzo: scoppia la rissa tra Emir e Ozan - Ozan affronta Emir ma finisce male Ci sarà un momento davvero forte nella puntata di Endless Love di giovedì 21 marzo che riguarderà ...televisionando

Pomeriggio5, Manfuso si avventura nell'ipotesi Tradimento tra Ferragni e Fedez - Quindi una delle ipotesi che sono sul tavolo è un Tradimento della Ferragni, lui che esce di casa. Questa persona potrebbe essere, chissà, è un’ipotesi, Naska, e da lì anche il litigio. Io uso sempre ...iltempo