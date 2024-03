Tra Piano Mattei e Space economy | gli spazi dell’Italia secondo il gen Preziosa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Italia deve considerare, attraverso ilper l’Africa, di mitigare i livelli di rischio per la non disponibilità di basi di lancio. Tutti i Paesi industrializzati si stanno impegnando per proiettarsi verso loo: Luna prima e Marte a seguire. Tutti i Paesi partecipanti a questa nuova corsa verso loo (Newrace), hanno come obiettivi: la ricerca e l’acquisizione di nuova tecnologia, una maggiore rilevanza geopolitica, la nuova frontiera degli investimenti. Rispetto al passato, le piattaforme di lancio sono state diversificate e potenziate con un mercato importante governato anche dai privati; le costellazioni di satelliti caratterizzeranno il futuro delle attività umane (le ultime alture militari), le esigenze private unite a quelle militari e i progressi tecnologici stanno ...